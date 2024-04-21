Петрович считает, что Слишкович может остаться наставником «Спартака» по окончании сезона

Главный тренер «Зриньски» Желько Петрович считает, что Владимир Слишкович, исполняющий сейчас обязанности главного тренера «Спартака», может задержаться в московском клубе на достаточно длительный срок.

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» после того, как в отставку был отправлен испанский тренер Гильермо Абаскаль.

«Будущее Владимира будет зависеть от следующих матчей. Если последуют победы и «Спартак» покажет хорошую игру, не исключаю, что клуб захочет пойти дальше именно с этим тренером», — цитирует Петровича «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 21 апреля, против «Ростова». Начало — в 20:30 по московскому времени.