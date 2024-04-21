Федотов рассказал о будущей линии обороны ЦСКА на матч со «Спартаком»

Наставник Владимир Федотов рассказал о варианте будущей линии защиты своей команды в домашнем дерби со «Спартаком» в перенесённом 21-м туре чемпионата России.

«Как будем выстраивать линию обороны на матч со «Спартаком»? Отойдём от игры и уже сегодня начнём об этом думать. Завтра утром на восстановительной тренировке продолжим процесс. Узнаем, кто как себя чувствует, и будем отталкиваться от этого. Есть время для восстановления и качественной подготовки», — цитирует специалиста официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА — «Ахмат» завершился домашним поражением красно-синих со счётом 1:2.

Во встрече прямые красные карточки получили центральные защитники армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев, которые вынужденно пропустят встречу со «Спартаком» 25 апреля из-за дисквалификации.