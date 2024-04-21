Игрок «Ахмата» Ловат: «Адиев даёт команде много уверенности»

Защитник Лукас Ловат, который выступает за грозненский «Ахмат», поделился мнением о главном тренере команды Магомеде Адиеве.

«Магомед Адиев даёт нам много уверенности, помогает команде. Это единственное, что необходимо в данный момент. Атмосфера в «Ахмате» очень хорошая, мы победили ЦСКА», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, что в последнем матче грозненская команда на выезде неожиданно обыграла московский ЦСКА со счетом 2:1. После 24 поединков Российской премьер-лиги подопечные Адиева набрали 23 балла и находятся на 15-й позиции в турнирной таблице.