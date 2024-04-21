«Спартак» выбрал иностранного тренера - названо имя

Московский «Спартак» хочет пригласить на пост главного тренера очередного иностранца. По информации Yeni Asir, в сфере интересов «красно-белых» находится наставник стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук.

Как сообщает источника, руководство российского клуба предлагает турецкому тренеру двухлетнее трудовое соглашение с годовым окладом в размере 2,5 миллиона евро. Бурук положительно отреагировал на интерес со стороны «Спартака» и попросил время для принятия решения.

Напомним, что 14 апреля с поста главного тренера «красно-белых» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. После 23 матчей команда занимает лишь седьмое место в таблице РПЛ.