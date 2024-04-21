Маслов: «Эшуорт говорил по-русски, как в ситкомах»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о бывшем спортивном директоре московского клуба Поле Эшуорте.

«У него был прикольный английский акцент. Он говорил по‑русски, как в ситкомах», — приводит слова Маслова «Матч ТВ».

Напомним, английский специалист покинул «Спартак» 11 апреля. Его место занял португалец Томаш Амарал.

На сегодняшний день «красно-белые», набравшие 35 очков в 23 проведённых матчах, занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч московская команда проведёт сегодня, 21 апреля, против «Ростова». Начало этой игры запланировано на 20:30.