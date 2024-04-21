Игрок «Ахмата» Агаларов: «Отступать некуда - снизу стучатся»

Форвард грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов поделился мнением о текущем положении своей команды в турнирной таблице Российской премьер-лиге.
«Поражение от «Балтики» много дало в плане характера. Было видно, что мы играли друг за друга. После разгрома от «Балтики» всем всё и так было понятно. Отступать некуда - снизу стучатся», - передает слова Агаларова «Чемпионат».
Напомним, что накануне «Ахмат» на выезде сенсационно победил московский ЦСКА со счетом 2:1. После 24 туров грозненская команда набрала 23 балла и находится на 15-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.
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