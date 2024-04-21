Мор назвал сенсацией результат матча ЦСКА — «Ахмат»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о матче 25-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ахматом», в котором победу одержала команда из Грозного со счётом 2:1.

По словам Мора, результат прошедшей игры можно назвать сенсацией, так как ожидать гостевую победу «Ахмата» над «армейцами» было сложно.

«Безусловно, это сенсация. Мне кажется, мало кто ожидал, что «Ахмат» сумеет победить ЦСКА в Москве. Тем более, что «армейцы» сейчас находятся в хорошей форме», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В 24 проведённых матчах РПЛ ЦСКА сумел набрать 37 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» же занимает 14-ю строчку, имея в своём активе 23 балла.