Бубнов назвал победителя матча «Сочи» - «Урал»

«1:0. Сейчас «Сочи» по игре сильнее. Хозяевам нужно выигрывать во чтобы то ни стало, и у них есть для этого все предпосылки. Минимально, с большим трудом, но сочинцы добудут победу», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.