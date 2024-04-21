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Бубнов назвал победителя матча «Сочи» - «Урал»

21 Апреля 2024 • 10:09 Комментировать

В рамках 25-го тура чемпионата России «Сочи» на своем поле сыграет против екатеринбургского «Урала». Об этой встрече поделился мнением футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:0. Сейчас «Сочи» по игре сильнее. Хозяевам нужно выигрывать во чтобы то ни стало, и у них есть для этого все предпосылки. Минимально, с большим трудом, но сочинцы добудут победу», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Матч состоится на стадионе «Фишт» сегодня, 21 апреля. Начало запланировано в 18:15 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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