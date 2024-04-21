Бубнов дал уверенный прогноз на матч «Зенита» против «Оренбурга»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящей встрече между петербургским «Зенитом» и «Оренбургом» в 25-м туре чемпионата России.

«3:0. Фаворит в этой встрече понятен. Шансов даже на ничью практически нет. «Зенит» наверняка настроится на эту встречу. Хозяева способны обыграть соперников на классе, особо не напрягаясь», - цитирует Александра Sportbox.

Матч «Зенита» против «Оренбурга» состоится сегодня, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.