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Мантуан: «Матчи с «Оренбургом» приносят мне удачу»

21 Апреля 2024 • 09:57 Комментировать
Зенит
...
Оренбург
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Через 5 ч. 48 мин.

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ против «Оренбурга».

По словам бразильского футболиста, игры с южноуральской командой приносят ему удачу.

«Я дважды забивал «Оренбургу»? Думаю, это та команда, матчи с которой приносят мне определённую удачу. Надеюсь, предстоящая игра не будет исключением», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Оренбург» состоится сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 16:15 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко.  

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