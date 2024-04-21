Защитник ЦСКА Роша: «Я не хотел нанести травму моему оппоненту»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал своё удаление в матче 25-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2).

Напомним, бразильский футболист получил прямую красную карточку ещё в начале игры за грубый фол на полузащитнике грозненской команды Лечи Садулаеве.

«В этом эпизоде я не хотел нанести травму моему оппоненту. Обычная игровая ситуация, в которой я боролся за мяч. Просто сделал шаг, а там уже была нога футболиста «Ахмата», — приводит слова Роши Sport24.

В текущем сезоне защитник Роша провёл в составе «армейцев» 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.