Бериша: «За всё время в «Ахмате» - этот сезон самый тяжёлый»

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша высказался о гостевом поединке против московского ЦСКА в рамках 25-го тура чемпионата России. Грозненский клуб одержал победу со счетом 2:1.
«Очень тяжёлая игра, ЦСКА - классная команда. За всё время, что я в «Ахмате», это самый тяжёлый период. У нас нет результата, но Аллах проводит нас через это. Нам надо верить, работать», - приводит слова нападающего «Чемпионат».
После вчерашнего успеха «Ахмат» набрал 23 балла и занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.
В нынешнем сезоне Бериша сыграл 20 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и четыре результативные передачи.
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