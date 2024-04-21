Созин: «Игры у ЦСКА просто нет»

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о поражении ЦСКА от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура РПЛ.

Эксперт раскритиковал игру «армейцев», выразив мнение, что она не имеет ни одного светлого пятна.

«ЦСКА комментировать невероятно сложно. Потому что игры у команды просто нет. Спросите у Федотова — почему он по бровке находил больше, чем футболисты ЦСКА?» — цитирует Созина «Чемпионат».

На сегодняшний день ЦСКА, набравший 37 очков в 24 проведённых матчах, занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «красно-синие» проведут 25 апреля против «Спартака».