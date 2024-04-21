Чалов рассказал, как ЦСКА будет играть со «Спартаком» без трёх ключевых игроков

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал дисквалификацию трёх игроков основного состава перед дерби со «Спартаком» в перенесённом 21-м туре чемпионата России.

«Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с «Ахматом», проанализировать ошибки, а они были», — приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Напомним, что в матче 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (1:2) прямые красные карточки за грубую игру получили центральные защитники армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев.

Кроме того, в следующем матче со «Спартаком» не сможет сыграть узбекский вингер вингер Аббосбек Файзуллаев, который на седьмой минуте игры получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне.