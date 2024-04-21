В «Спартаке» высказались о возможном приходе Юрана

Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «красно-белых».

«Уважаем Юрана как нашего ветерана, но в переговоры о трудоустройстве клуб с ним не вступал», - передает слова представителя «Спартака» телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлое воскресенье с поста главного тренера «Спартака» был уволен испанец Гильермо Абаскаль. В настоящий момент исполняющим обязанности рулевого команды является Владимир Слишкович.

После 23 туров чемпионата России «Спартак» набрал 35 баллов и находится на седьмой строчке в турнирной таблице.