В агентстве Роши высказались о возобновлении переговоров с ЦСКА по новому контракту

В футбольном агентстве Sferico Sports, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о ходе переговоров с клубом по новому контракту бразильского футболиста.

Ранее сообщалось, что Рошу, выступающего за «армейцев» с сентября 2022 года, не устроили условия, которые предложил ему ЦСКА.

«Возобновление переговоров с ЦСКА? Давайте подождём несколько дней», — сказали в агентстве и интервью для «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Роша провёл за ЦСКА 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего защитника в 7 миллионов евро.