Федотов — о дисквалификации Файзуллаева: «В пылу борьбы игрок может забыть обо всём»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов рассказал о дисквалификации узбекского вингера Аббосбека Файзуллаева в матче 25-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:2).

«Жёлтая карточка Файзуллаева на седьмой минуте — говорим ли мы до матча с игроками, что стоит быть аккуратнее? Мы всегда контролируем такие вещи, объясняем, что нельзя получать желтые. Говорили об этом, но в пылу борьбы игрок может забыть обо всём», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что 20-летний узбекский вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев на седьмой минуте встречи получил жёлтую карточку, которая стала для него четвёртой в чемпионате и привела к дисквалификации игрока на дерби со «Спартаком» 25 апреля в перенесённом 21-м туре.

Кроме того, футболист пропустит выездную игру 26-го тура РПЛ с «Балтикой» и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» в связи с отъездом в сборную Узбекистана.