Бубнов дал прогноз на точный счёт в матче «Пари НН» - «Динамо»

В рамках 25-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» на выезде встретится с «Пари НН». Об этом поединке поделился мнением футбольный аналитик Александр Бубнов.

«1:2. «Динамо» идет на серии из трех поражений в чемпионате. «Динамовцы» выйдут на игру мотивированными после победы в матче Кубка. За счет преимущества в атаке москвичи должны победить», - передает слова Бубнова Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Нижнем Новгороде сегодня, 21 апреля, начало запланировано в 14:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.