Бубнов: «Юран - правильный выбор для «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «красно-белых».

«Кандидатура Юрана на фоне предыдущего тренера «Спартака» выглядит неплохой. Можно точно сказать, что хуже, чем при Абаскале, не будет. Юран - правильный выбор для «Спартака», - приводит слова Александра Sportbox.

Напомним, что в конце прошлой недели «Спартак» объявил об отставке испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. По итогам 23 туров «народная команда» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.