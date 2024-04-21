Грицаенко оценил ничью «Рубина» и «Локомотива»

В матче 25-го тура чемпионата России казанский «Рубин» на своем поле расписал мировую с московским «Локомотивом» (1:1). Об этой встрече поделился мнением защитник хозяев Алексей Грицаенко.
«Если брать всю игру, то, наверное, закономерный результат. Хотя у нас были хорошие моменты, могли забивать еще. Но и у соперника, нужно признать, моменты были довольно опасные», - приводит слова игрока Metaratings.ru.
После 24 туров Российской премьер-лиги казанский клуб набрал 33 балла и находится на девятой строчке в турнирной таблице. Что касается «железнодорожников», то столичная команда (38) располагается на четвертой позиции.
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