«Катастрофический матч»: в ЦСКА отреагировали на поражение «Ахмату»

Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям московского ЦСКА, высказался о вчерашнем матче 25-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». «Армейцы» уступили на своем поле со счетом 1:2.
«Катастрофический матч. И все эмоции после него такие же исключительно болезненные. Вижу все комментарии, понимаю эмоции - у нас они ничем не отличаются. Важно всё же поддержать ребят», - гласит сообщение представителя клуба в социальных сетях.
После этого поражения московский клуб с 37 баллами занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Владимира Федотова отстают от идущего четвертым «Локомотива» на одно очко.
Бан пользователя