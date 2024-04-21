Мантуан: «У «Зенита» есть всё для победы над «Оренбургом»

«Серьёзный настрой должен быть не только на «Оренбург». Эта команда усложнила нам жизнь в последнем матче, в котором мы проиграли. У нас есть всё, чтобы показать отличную игру и добиться победы», - передает слова Мантуана пресс-служба «сине-бело-голубых».