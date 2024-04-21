Мантуан: «У «Зенита» есть всё для победы над «Оренбургом»

Полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан поделился мыслями о предстоящей встрече с «Оренбургом» в рамках 25-го тура чемпионата России.
«Серьёзный настрой должен быть не только на «Оренбург». Эта команда усложнила нам жизнь в последнем матче, в котором мы проиграли. У нас есть всё, чтобы показать отличную игру и добиться победы», - передает слова Мантуана пресс-служба «сине-бело-голубых».
Поединок состоится на стадионе в Санкт-Петербурге сегодня, 21 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:15 по московскому времени. В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата, а «Оренбург» занимает 12-е место.
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