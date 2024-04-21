Треснет ли «Спартак» под напором «Ростова» Карпина: Возможные составы на матч 25-го тура РПЛ

В последнем матче 25-го тура чемпионата России московский «Спартак» сыграет на выезде против «Ростова». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» прогнозирует составы команд на эту встречу.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Вахания, Щетинин, Глебов, Байрамян, Мохебби, Голенков, Роналдо.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Джикия, Тавареш, Литвинов, Пруцев, Умяров, Бонгонда, Соболев, Угальде.

До того в 2024 году Валерий Карпин пять раз выпускал в Премьер-лиге одинаковый состав. Но теперь он будет вынужден сделать в нём как минимум одно изменение.

Дело в том, что дисквалифицирован из-за набора четырёх жёлтых карточек Умар Сако. Так что коллегой Максима Осипенко по центру обороны «Ростова» в этом матче будет кто-то другой.

У «Спартака» ответную кубковую игру с «Зенитом» по медицинским причинам пропускали вратарь Александр Селихов, а также полевые игроки Срджан Бабич, Виктор Мозес и Роман Зобнин.

Бабич вроде вылечился и готов принять участие в предстоящей встрече. О состоянии других неизвестно. Селихов всё равно вряд ли вышел бы с первых минут в игре чемпионата России.

Команды занимают смежные места в турнирной таблице. «Спартак» идёт на седьмой позиции с 35 очками, тогда как «Ростов» расположился на восьмой строчке с 34 баллами.

Матч «Ростов» – «Спартак» в Ростове-на-Дону начнётся сегодня, 21 апреля, в 20:30. Текстовая онлайн-трансляция этой принципиальной встречи будет доступна здесь.

Кирилл Иванцов