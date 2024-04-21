Сиваков объяснил, как «Оренбургу» обыграть «Зенит»

Центральный защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков ответил на вопрос о том, что нужно сделать команде для победы над «Зенитом».

«Оренбург» должен забить на один гол больше «Зенита». Мы верим в свои силы. Нам нужны очки, мы едем в Петербург за тремя очками», — приводит слова Сивакова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Оренбург» состоится 21 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.