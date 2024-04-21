Тарханов: «Я говорил, что «Ахмат» прижат к стенке и будет биться»

Бывший наставник ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал поражение «армейцев» от «Ахмата» (1:2) в матче 25-го тура РПЛ.

Специалист заявил, что удаление Роши, возможно, и повлияло, однако ЦСКА забил в меньшинстве и демонстрировал неплохую игру.

«Недооценки соперника со стороны ЦСКА, конечно же, не было. Я говорил перед игрой, что «Ахмат» прижат к стенке и будет биться», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют у себя дома со «Спартаком», а «Ахмат» примет на своем поле «Сочи». Оба матча пройдут в четверг, 25 апреля. Начало игр запланировано на 20:30 по мск.