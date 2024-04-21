Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кондратов: Зачем «Спартаку» звонить в «Пари НН»? У Юрана есть опция выкупа

21 Апреля 2024 • 00:22 Комментировать
Пари НН
...
Динамо Москва
Через 12 ч. 54 мин.

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможном уходе Сергея Юрана в «Спартак».

Ранее появилась информация, что столичный клуб контактировал с российским специалистом.

«Это в «Спартак». Мы тренера не меняем. Зачем нам звонить? Там опция выкупа», — приводит слова Кондратова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что не обсуждал этот вопрос с Юраном.

В настоящий момент нижегородский коллектив располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 28 набранных очков.

Действующий контракт 54-летнего Юрана с «Пари НН» рассчитан до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Юран Пари НН Дмитрий Кондратов ещё теги

Новости по матчу

20 Апреля
19:15
Бородюк считает, что «Динамо» нужно брать пример с «Байера»
19 Апреля
19:22
Актуальная ставка и прогноз на матч Пари НН — Динамо чемпионата России — 21 апреля 2024
16:16
Ставка и прогноз на точный счёт матча Пари НН — Динамо РПЛ — 21 апреля 2024
14:30
Агент: «Зенит» хотел приобрести Тюкавина» 1
12:11
Агент Карраскаля высказался о выступлении игрока в нынешнем сезоне
12:03
Личка назвал задачи «Динамо» на оставшуюся часть сезона
18 Апреля
20:41
Ставка и прогноз на матч Пари НН – Динамо чемпионата России – 21 апреля 2024
19:41
Колыванов считает, что многим футболистам «Динамо» не хватает характера
16:46
Булыкин уверен, что Смолов ещё принесёт пользу «Динамо»
16:30
Шунин — о новом контракте: «Разговоры с руководством «Динамо» есть, но пока без конретики»
15:04
Карраскаль: «У «Динамо» ещё остаются шансы выиграть РПЛ»
14:36
Карраскаль: «Очень рад, что удалось забить «Оренбургу»
13:45
Силкин — о будущем Смолова в «Динамо»: «Опытный игрок никогда не будет лишним»
11:56
Агент Тюкавина: «Несмотря на свой возраст, Костя является лидером «Динамо»
11:02
Личка рассказал, чего ему не хватает в России
10:29
Семшов: «Победа над «Оренбургом» встряхнёт «Динамо», Кубок завоевать реально»
10:15
Тюкавин: «Догнать «Зенит» будет трудно, но когда было легко?»
09:14
Личка: «Динамо» надо сосредоточиться на борьбе за третье место»
17 Апреля
16:49
Агент Масоэро оценил вероятность возвращения бывшего игрока «Пари НН» в Россию
16:27
Терёхин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
09:48
Агент Тюкавина: «Если бы Костя играл в «Зените», он бы 20 мячей забил»
16 Апреля
14:09
Силкин: «Динамо» свой шанс на чемпионство упустило»
10:19
Орлов: «Атакующие игроки «Динамо» плохо действуют в обороне»
15 Апреля
18:40
Силкин: «Какая Тюкавину Европа, вы о чём?»
16:54
Силкин считает, что сезон для «Динамо» закончен
15:24
Защитник «Динамо» Фернандес высказался о трёх поражениях подряд
11:50
Ткачук: «Не верил и не верю в чемпионство «Динамо»
14 Апреля
19:17
Гранат: Чемпионская гонка? «Динамо» бы за третье место не проиграть борьбу
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ПАРИ НН ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1
2
1.63 3.90 5.00
Видео
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
21.04.24 в 16:15
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.29 5.20 10.00
Видео
21.04.24 в 18:15
Сочи Сочи
Урал Урал
2.07 3.65 3.20
Видео
21.04.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.31 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Апреля
00:53 · Россия. Премьер-лига
Сиваков объяснил, как «Оренбургу» обыграть «Зенит»
00:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Я говорил, что «Ахмат» прижат к стенке и будет биться»
00:22 · Россия. Премьер-лига
Кондратов: Зачем «Спартаку» звонить в «Пари НН»? У Юрана есть опция выкупа
00:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА нужно было забивать второй гол»
20 Апреля
23:51 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Не ожидал такой игры от «Ахмата»
23:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Торопа можно только похвалить»
23:31 · Россия. Премьер-лига
Байдачный сообщил, что на месте Карпина перешёл бы в «Спартак»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев ответил, не специально ли он получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Недооценки соперника не было»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Мелехина: «Виктор ждал своего шанса и, возможно, со «Спартаком» получит игровое время»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Дивеев оценил судейство в матче с «Ахматом»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер ЦСКА рассказал, почему Акинфеев не сыграл с «Ахматом»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата» над ЦСКА
22:37 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»
Все новости
Рекомендуем