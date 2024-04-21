Кондратов: Зачем «Спартаку» звонить в «Пари НН»? У Юрана есть опция выкупа

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос о возможном уходе Сергея Юрана в «Спартак».

Ранее появилась информация, что столичный клуб контактировал с российским специалистом.

«Это в «Спартак». Мы тренера не меняем. Зачем нам звонить? Там опция выкупа», — приводит слова Кондратова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что не обсуждал этот вопрос с Юраном.

В настоящий момент нижегородский коллектив располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 28 набранных очков.

Действующий контракт 54-летнего Юрана с «Пари НН» рассчитан до середины 2025 года.