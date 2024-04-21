Пономарёв: «ЦСКА нужно было забивать второй гол»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв ответил на вопрос, чего не хватило столичному клубу в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Эксперт заявил, что подобная ситуация с ЦСКА происходит уже не в первый раз.

«Нужно было забивать второй гол, больше сказать нечего. Когда ЦСКА ведет со счетом 1:0, то это спокойности болельщикам команды не придает, даже начинает пугать», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

На данный момент команда Владимира Федотова идет на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 37 очков в 24 сыгранных матчах.

25 апреля ЦСКА встретится со «Спартаком». Старт поединка запланирован на 20:30 по столичному времени.

Пономарёв: Не ожидал такой игры от «Ахмата»