Пономарёв: Не ожидал такой игры от «Ахмата»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился комментарием о результате минувшего матча 25-го тура чемпионата России между «армейцами» и «Ахматом».

Эксперт заявил, что хотел бы похвалить «Ахмат», ведь он достойно сражался.

— При счете 1:1 я был уверен, что они закроются в обороне, но ребята решили пойти вперед, и забили второй гол. Честно сказать, я такого не ожидал, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

На данный момент ЦСКА находится на пятой строчке в чемпионате России, имея в копилке 37 баллов после 24 матчей. «Ахмат» располагается на 14-й позиции, набрав 23 очка.