Пономарёв: «Торопа можно только похвалить»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру голкипера «армейцев» Владислава Торопа в матче с «Ахматом».

Встреча 25-го тура Российской премьер-лиги завершилась домашним поражением ЦСКА со счетом 1:2.

— Торопа можно только похвалить, он хорошо провел матч. Да, пропустил голы, но второй мяч был нестандартным, в такой ситуации любой вратарь может растеряться, — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний Тороп провел 13 матчей во всех турнирах, пропустил 12 мячей и четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент ЦСКА располагается на пятой позиции в чемпионате России, набрав 37 очков в 24 турах.