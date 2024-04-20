Байдачный сообщил, что на месте Карпина перешёл бы в «Спартак»

Бывший игрок сборной СССР Анатолий Байдачный высказал своё мнение о том, стоит ли Валерию Карпину переходить на работу в московский «Спартак».

Напомним, Карпин сейчас является главным тренером «Ростова». 14 апреля «Спартак» официально объявил об уходе испанского специалиста Гильермо Абаскаля. В СМИ сообщалось, что Карпин рассматривается руководством московского клуба как один из кандидатов на вакантную должность. Обязанности главного тренера «Спартака» сейчас исполняет помощник Абаскаля Владимир Слишкович.

- Думаю, что Карпин такой же человек, как и все, и ему «Спартак» дорог. Это его родная команда. Не знаю, согласился бы он, но на его месте я бы пошел в «Спартак», - сказал бывший игрок «Динамо» в интервью «Чемпионату».

«Красно-белые» в этом сезоне набрали 35 баллов и находятся на седьмой строчке в таблице РПЛ. В следующем матче «Спартак» встретится с «Ростовом», игра пройдёт в воскресенье и начнётся в 20:30 по столичному времени.