Файзуллаев ответил, не специально ли он получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком»

По словам игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, он не специально получил жёлтую карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

Напомним, встреча завершилась победой «Ахмата» со счётом 2:1. Узбекский футболист получил жёлтую карточку, из-за которой не сможет помочь своей команде в матче со «Спартаком». Дерби, напомним, пройдёт 25 апреля на стадионе ЦСКА «ВЭБ Арена».

- Жёлтая была получена не специально? Нет, я не такой человек.

Поеду ли в сборную Узбекистана? Не знаю, - передаёт слова игрока «Спорт-Экспресс».

«Армейцы» набрали в этом сезоне 37 баллов и находятся на пятом месте в таблице РПЛ, «Ахмат» идёт на 14 позиции в таблице.