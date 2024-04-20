Игрок ЦСКА Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»

Хавбек ЦСКА Саша Зделар высказался о судействе в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

«Какой сегодня был арбитр? Напишите свое мнение про него! Мое мнение? Не могу сказать, потому что меня потом оштрафуют», — приводит слова игрока издание «СЭ».

Стоит отметить, что ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 37 баллов. Что касается «Ахмата», то грозненский клуб идёт 14-м, набрав 21 очко.

Коллектив Владимира Федотова 25 апреля сыграет дома против «Спартака» в перенесённом матче 21-го тура первенства страны.