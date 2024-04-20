Дивеев: «Недооценки соперника не было»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поражении в минувшем матче с «Ахматом».

Игра 25-го тура чемпионата России завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива из Грозного.

«Недооценки соперника не было, потому что мы готовимся ко всем играм. Мы знаем, как «Ахмат» играет с нами. С ними всегда тяжело играть», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

На данный момент ЦСКА располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 37 очков в 24 встречах.

25 апреля подопечные Владимира Федотова примут у себя дома «Спартак» в рамках отложенного матча 21-го тура РПЛ. Начало игры запланировано на 20:30 по мск.