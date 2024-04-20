Агент Мелехина: «Виктор ждал своего шанса и, возможно, со «Спартаком» получит игровое время»

Агент Антон Железняков, представляющий игрока обороны «Ростова» Виктора Мелехина, поделился мнением об игровом времени футболиста во второй части сезона.

«Мелехин как тренировался, так тренируется и доказывает, ничего не поменялось. Сако пропускает матч против «Спартака» из-за перебора желтых карточек и я думаю, что Витя должен получить какое-то игровое время. Никто не отчаивается, все в рабочем режиме. Не обидно, что его два раза выпустили в конце матча на минуту», — приводит слова агента издание Metaratings.ru.

Напомним, что «Ростов» на своём поле примет «Спартак» в воскресенье, 21 апреля. Встреча начнётся в 20.30 по московскому времени.