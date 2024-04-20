Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дивеев оценил судейство в матче с «Ахматом»

20 Апреля 2024 • 22:46 Комментировать
ЦСКА Москва
1:2
Ахмат

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о работе судей в минувшем матче с «Ахматом».

В 25-м туре чемпионата России «армейцы» проиграли у себя дома грозненскому клубу со счетом 1:2.

«Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

25 апреля ЦСКА встретится в дерби со «Спартаком», однако Дивеев пропустил этот матч из-за дисквалификации. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ахмат Игорь Дивеев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Апреля
23:24
Файзуллаев ответил, не специально ли он получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком»
23:20
Игрок ЦСКА Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»
23:09
Дивеев: «Недооценки соперника не было»
22:40
Главный тренер ЦСКА рассказал, почему Акинфеев не сыграл с «Ахматом»
22:38
Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата» над ЦСКА
22:37
Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»
22:35
Конате: «Ахмату» нужна была хотя бы одна победа, чтобы поднялось настроение
22:29
Роша ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА
22:17
Роша — об удалении: «У меня не было злого умысла»
22:15
Федотов: «Довольно-таки легко мы пропустили два мяча»
22:13
Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за удаление в матче с «Ахматом»
22:10
Айдамиров — о победе «Ахмата» над ЦСКА: «Нас рано похоронили»
22:07
Адиев: «То, что происходило, болельщикам и руководителям, даже моим глазам было тяжело видеть»
22:06
Корнеев: То, что сделал Дивеев в матче с «Ахматом» - глупость
21:55
Садулаев: «После 1:7 собрались, вышли и выиграли этот матч»
21:54
Бериша признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»
21:44
Бериша: «Не знаю, почему не был в старте»
21:36
ЦСКА впервые проиграл в 2024 году
21:29
Удаления Виллиана и Дивеева, пенальти Чалова: ЦСКА с 19-й минуты играл в меньшинстве и уступил «Ахмату» Адиева 1
21:26
ЦСКА без обороны: Дивеев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»
21:22
Калошин – об удалении Роши: «Серьёзнейшая ошибка судьи»
21:21
ЦСКА во второй раз пропустил в игре с «Ахматом»
21:12
«Ахмат» отыгрался в матче с ЦСКА
20:58
ЦСКА с пенальти открыл счёт в матче с «Ахматом»
20:03
Игрок ЦСКА Роша удалился в матче с «Ахматом» и пропустит дерби против «Спартака»
19:47
ЦСКА потерял важного игрока на дерби со «Спартаком»
19:41
Роша: «Моя новая мечта — снова поднять Кубок России!»
19:32
Федотов объяснил выход в старте Торопа и Чалова
19:26
Адиев признал свои ошибки в первых матчах «Ахмата»
19:00
ЦСКА - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
18:50
ЦСКА ведёт переговоры со Зделаром
18:22
Акинфеев – в запасе ЦСКА на матч с «Ахматом»
17:42
ЦСКА хочет продлить контракт с Гайичем – агент
02:11
ЦСКА - Ахмат: где смотреть прямую трансляцию онлайн
19 Апреля
20:41
Португальский агент: Чалов может играть в любом чемпионате
19:46
В ЦСКА объяснили, почему отпустят Файзуллаева на Кубок Азии U-23
16:18
Камоцци: Чалов способен быть основным форвардом в клубах Лиги 1, Серии А или Ла Лиги 1
12:40
Игрок ЦСКА может перейти в «Химки»
18 Апреля
22:52
Актуальная ставка и прогноз на матч ЦСКА — Ахмат чемпионата России — 20 апреля 2024
21:27
Пономарёв не сомневается, что ЦСКА забьёт «Ахмату» минимум три гола
16:54
Дивеев готов сыграть с «Ахматом»
10:41
В агентстве Роши рассказали о ходе переговоров с ЦСКА по продлению контракта
01:51
Прогноз на точный счёт матча ЦСКА — Ахмат РПЛ — 20 апреля 2024
17 Апреля
21:29
Ставка и прогноз на матч ЦСКА – Ахмат чемпионата России – 20 апреля 2024
17:41
Файзуллаев проставился игрокам ЦСКА пловом
17:14
Келлвен мечтает уехать из РПЛ в Европу
15:58
Пономарёв: «Сейчас Файзуллаев гораздо лучше Пиняева»
14:47
ЦСКА может расстаться с центральным защитником
13:40
Агент: «Роша — один из лучших центральных защитников в Европе»
13:26
Бабаев — о возможной продаже Чалова: «Посмотрим по ситуации»
12:18
Файзуллаев: «Думаю, что могу играть ещё лучше»
10:55
Агент Щенникова: «Контакты с клубами есть, но конкретных предложений за последнее время не было»
16 Апреля
23:43
Итальянский клуб заинтересовался игроком ЦСКА
15:09
Байдачный — об «Ахмате»: «За короткий промежуток времени новый тренер вряд ли сможет что-то сделать»
12:05
Шалимов: «Желаю «Ахмату» сохранить место в РПЛ»
11:41
Шалимов: «Акинфеев извинился, но уж очень хороший удар получился у Самошникова»
11:40
Натхо высказался об Игоре Акинфееве
15 Апреля
15:38
Даев: «Мусаев — удачное приобретение для ЦСКА»
14:01
Мойзес считает, что ЦСКА способен побороться с «Зенитом» в РПЛ
11:27
Агент Селюк: «Через одну-две недели Гбамбле будет в заявке «Ахмата»
14 Апреля
14:11
Терёхин: «Локомотив» прогадал с заменами в матче с ЦСКА»
13:12
Корнеев: «Отступные в 4 миллиона евро за Чалова — это подарок для нового клуба Фёдора»
11:44
Мойзес: «Первый гол «Локомотива» — это коллективная ошибка, а не Акинфеева»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Зидан выбрал между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола Звёздный игрок попросил отпустить его из «Барселоны» Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале В «Барселоне» произошёл раскол – известна причина
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов
Спортивные новости
Гол Зернова позволил «Металлургу» ещё раз одолеть «Локомотив» Без Овечкина и Малкина: Топ-5 лучших российских игроков НХЛ в сезоне 2023/2024 Рекорды Кучерова, слабый сезон Овечкина: топ-5 самых результативных россиян в НХЛ в сезоне 2023/2024 Максим Кузнецов оценил стиль «Локомотива» при Никитине Канарейкин: Пока финал Кубка Гагарина не зажёгся Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
Крылья Советов Крылья Советов
2
1
2.80 3.20 2.49
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Ахмат Ахмат
1
2
1.63 3.90 5.00
Видео
21.04.24 в 14:00
Пари НН Пари НН
Динамо Москва Динамо Москва
3.35 3.35 2.13
Видео
21.04.24 в 16:15
Зенит Зенит
Оренбург Оренбург
1.29 5.20 10.00
Видео
21.04.24 в 18:15
Сочи Сочи
Урал Урал
2.07 3.65 3.20
Видео
21.04.24 в 20:30
Ростов Ростов
Спартак Москва Спартак Москва
2.31 3.65 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
23:31 · Россия. Премьер-лига
Байдачный сообщил, что на месте Карпина перешёл бы в «Спартак»
23:24 · Россия. Премьер-лига
Файзуллаев ответил, не специально ли он получил жёлтую карточку перед матчем со «Спартаком»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Зделар — о судействе в матче против «Ахмата»: «Мнение? Меня потом оштрафуют»
23:09 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Недооценки соперника не было»
23:01 · Россия. Премьер-лига
Агент Мелехина: «Виктор ждал своего шанса и, возможно, со «Спартаком» получит игровое время»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Дивеев оценил судейство в матче с «Ахматом»
22:40 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер ЦСКА рассказал, почему Акинфеев не сыграл с «Ахматом»
22:38 · Россия. Премьер-лига
Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата» над ЦСКА
22:37 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Конате: «Ахмату» нужна была хотя бы одна победа, чтобы поднялось настроение
22:29 · Россия. Премьер-лига
Роша ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА
22:28 · Россия. Премьер-лига
Газзаев — об удалениях Роши и Дивеева: «У ЦСКА будут проблемы в дерби со «Спартаком»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предсказал равный матч между «Ростовом» и «Спартаком»
22:17 · Россия. Премьер-лига
Роша — об удалении: «У меня не было злого умысла»
22:15 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Довольно-таки легко мы пропустили два мяча»
Все новости
Рекомендуем