Дивеев оценил судейство в матче с «Ахматом»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о работе судей в минувшем матче с «Ахматом».

В 25-м туре чемпионата России «армейцы» проиграли у себя дома грозненскому клубу со счетом 1:2.

«Да, может, у меня вопросы к судье, что не давал играть в некоторых моментах, но некоторые фолы правильно судил», — цитирует Дивеева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в восьми матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

25 апреля ЦСКА встретится в дерби со «Спартаком», однако Дивеев пропустил этот матч из-за дисквалификации. Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»