Главный тренер ЦСКА рассказал, почему Акинфеев не сыграл с «Ахматом»

По словам наставника ЦСКА Владимира Федотова, у вратаря команды Игоря Акинфеева нет проблем со здоровьем.

Напомним, в 25-м туре чемпионата России «армейцы» на своём поле уступили «Ахмату», встреча завершилась со счётом 1:2. Основной голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не появился на поле в этом матче, вместо него ворота московской команды защищал Владислав Тороп.

- Он хорошо себя проявил, не дал поводов усомниться в себе. Игорь здоров, но очень напряженный график, и все готовятся к играм, - передаёт слова Федотова «Матч ТВ».

ЦСКА в этом сезоне набрал 37 баллов и находится на пятой строчке в таблице чемпионата России. 25 апреля «армейцы» на своём поле встретятся со «Спартаком».