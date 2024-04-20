Газзаев считает заслуженной победу «Ахмата» над ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о поражении армейцев в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (1:2).

«ЦСКА сами виноваты. После крупного поражения «Ахмат» вышел абсолютно мобилизованный. До первого удаления ЦСКА контролировал игру. Удаление Роши — безответственность с его стороны. Этот момент стал точкой невозврата», — приводит слова специалиста издание «СЭ».

После этой встречи ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, заработав 37 баллов. «Ахмат» идет 14-м, набрав 21 очко.

Отметим, что грозненцы впервые одержали победу после назначения Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.