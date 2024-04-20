Дивеев: «Считаю неправильным показывать мне красную»

Центральный защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал своё удаление в игре с «Ахматом».

Встреча 25-го тура чемпионата России завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2. Дивеев не попал в стартовый состав своей команды, появившись на поле на 32-й минуте. В концовке поединка защитник получил прямую красную карточку за удар ногой соперника в лицо.

«Считаю неправильным показывать мне красную. Я принял мяч и ударил», — цитирует Дивеева «Матч ТВ».

При этом футболист добавил, что хотел бы принести извинения игроку «Ахмата» за фол.

Дивеев пропустит следующий матч ЦСКА в РПЛ. 25 апреля команда Владимира Федотова примет дома «Спартак».