Конате: «Ахмату» нужна была хотя бы одна победа, чтобы поднялось настроение

Игрок «Ахмата» Мохамед Конате дал свой комментарий о победном матче с ЦСКА.

Напомним, встреча 25-го тура чемпионата России прошла в Москве и завершилась победой гостей со счётом 2:1. Отметим, что у «армейцев» в этой игре было два удаления.

- Это была очень тяжелая игра, самое главное, что набрали три очка, это для нас очень важно и мы очень рады. Нам нужна была хотя бы одна победа, чтобы поднялось настроение, - сказал Конате в интервью Sport24.

26-летний нападающий выступает за «Ахмат» с 2021 года. В этом сезоне форвард провёл 23 матча в чемпионате России, в которых смог забить шесть голов и сделать один результативный пас.