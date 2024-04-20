Роша ответил на вопрос о продлении контракта с ЦСКА

Виллиан Роша, футболист ЦСКА, дал свой комментарий о ситуации с продлением контракта с «армейским» клубом.

- Это к моему агенту и клубу. На меня эта ситуация никак не давит, - передаёт слова Роши «Спорт-Экспресс».

Отметим, что текущее соглашение 29-летнего игрока с ЦСКА истекает летом следующего года. Ранее сообщалось, что клуб пока не предлагал бразильцу новый контракт.

Роша является игроком столичного клуба с 2022 года, всего он провёл за ЦСКА 61 матч, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. Трансферная стоимость Роши оценивается в семь миллионов евро.