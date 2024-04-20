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Газзаев — об удалениях Роши и Дивеева: «У ЦСКА будут проблемы в дерби со «Спартаком»

20 Апреля 2024 • 22:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Спартак Москва
25.04 20:30

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился комментарием об удалениях футболистов столичной команды в матче с «Ахматом».

Встреча 25-го тура чемпионата России завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2. Команда доигрывала матч без двух центральных защитников — Виллиана Роши и Игоря Дивеева.

Специалист заявил, что Роша сыграл безответственно, получив прямую красную карточку.

«У ЦСКА будут проблемы в матче со «Спартаком». То же самое и Дивеев — только вышел и уже нарушил. Его второй фол — прямая красная», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Следующий матч ЦСКА проведет 25 апреля против «Спартака». Начало дерби запланировано на 20:30 (мск).

ЦСКА без обороны: Дивеев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Газзаев Игорь Дивеев Виллиан Роша ещё теги

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