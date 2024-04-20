Тарханов предсказал равный матч между «Ростовом» и «Спартаком»

Известный тренер Александр Тарханов поделился мнением о предстощем матче между «Ростовом» и «Спартаком» в 25-м туре первенства России.

«Все команды всегда надеются на лучшее. А «Спартак» есть «Спартак». Игра команды в кубковом матче с «Зенитом» под руководством нового главного тренера дает болельщикам москвичей основания для оптимизма. Но и «Ростов» сейчас в хорошем состоянии. Думаю, будет равная игра», — приводит слова специалиста издание Vprognoze.ru.

Напомним, что «Ростов» на своём поле примет «Спартак» в воскресенье, 21 апреля. Встреча начнётся в 20.30 по московскому времени.

Ранее московский клуб расстался с испанским специалистом Гильермо Абаскалем. На данный момент руководит футболистами Владимир Слишкович, который, по информации различных СМИ, конфликтовал с прежним наставником.