Роша — об удалении: «У меня не было злого умысла»

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своём удалении в минувшем матче 25-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Бразилец получил прямую красную карточку в середине первого тайма. Встреча завершилась поражением «армейцев» со счетом 1:2.

«Возможно, мое нарушение не тянуло на удаление, потому что у меня не было злого умысла. Просто был эпизод с борьбой за мяч», — заявил Роша «Чемпионату».

Футболист признался, что считает матч со «Спартаком» очень важным и пожелал удачи в предстоящей игре своим партнерам.

Столичное дерби ЦСКА – «Спартак» пройдет 25 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по мск.

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