Федотов: «Довольно-таки легко мы пропустили два мяча»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Ахматом».

- Когда столько много драматичных поворотов в игре, какой можно тренерский вывод сделать?

- Какой? Хороший урок, глупейшее удаление, на ровном месте. Мы полностью контролировали игру, соперник закрылся, но тем не менее, мы искали походы. Даже после удаления. Я думаю, что весь первый тайм складывался таким образом. Соперник все равно пытался играть на быстрых переходах. Мы по инерции владели мячом. Естественно было очень сложно создавать, соперник закрывался. Тем не менее, искали и вдесятером желали выиграть. Этот гол все-таки нашли через пенальти, тем не менее, мы обострили, били по воротам и заработали этот 11-метровый. В дальнейшем, наверное, не хватило чуть-чуть внимания, концентрации и просто сил. Так получается, Игорь Акинфеев еще не совсем готов после болезни. Здесь довольно-таки легко мы пропустили два мяча. Находились в позиционной обороне и с ближней штанги позволили пробить. Потом уже второй гол. Тоже не среагировали на эту передачу, и получилось, что это привело к голу.

- Вы говорите про глупейшее удаление. В эпизоде с Рошей и Дивеевым это вина футболистов или несчастный случай?

- В первом случае здесь мы говорили, что Садулаев тем хорош, что чувствует соперника. Здесь нужно быть более осмотрительным. Роша неправильно сориентировался в эпизоде, пытался отобрать мяч, но соперник оказался быстрее. Здесь несчастный случай, скорее всего. Ближе к этому. Но опять мы говорим о том, что несчастный случай в том, что это нарушение, наступ чуть выше обычного, который смотрелся не очень по-эстетски. Тем не менее, игрок продолжил игру. Сложно здесь анализировать.

Дивеев не видел соперника и пытался достать верховой мяч в прыжке. Просто не разобрался в эпизоде, не увидел движение к мячу защитника соперника.