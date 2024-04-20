Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за удаление в матче с «Ахматом»

Игрок «армейского» клуба Виллиан Роша извинился перед болельщиками ЦСКА за прямую красную карточку в матче 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

Напомним, встреча, прошедшая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 2:1. Роша начал игру с первых минут и был удалён с поля на 19-й минуте. В матче перенесённого 21-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет против «Спартака». Роша, таким образом, из-за дисквалификации не сможет помочь своей команде.

- Был естественный игровой эпизод. Я приношу свои извинения нашим болельщикам и моим партнёрам по команде, - сказал Роша в интервью «Чемпионату».

Напомним, матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдёт 25 апреля.

Роша в текущем сезоне провёл за ЦСКА 19 матчей в РПЛ, в которых ему удалось записать на свой счёт два гола и одну результативную передачу. Контракт футболиста с клубом действует до лета следующего года.