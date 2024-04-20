Айдамиров — о победе «Ахмата» над ЦСКА: «Нас рано похоронили»

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров дал комментарий после матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (2:1).

«Команда показала, что на сегодняшней день мы являемся командой и нас рано похоронили. Мы в команду верим и будем биться до конца.

Что сказал в раздевалке? У нас тренер говорит, а мы слушаем все слушаем. Адиев просто поздравил команду», — цитирует функционера издание Sport24.

Ранее хавбек «Ахмата» Бернард Бериша был признан лучшим игроком матча против ЦСКА. Он забил победный гол на 87-й минуте и отметился голевой передачей.

После этой игры «Ахмат» располагаются на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 23 балла. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в своём активе 37 очков.