Адиев: «То, что происходило, болельщикам и руководителям, даже моим глазам было тяжело видеть»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- О чем вы больше думали при счете 1:1 - что нужна непременно победа, или ничья с ЦСКА в гостях - тоже окей?

- Я такую вещь скажу, и меня, наверное, вряд ли кто поймет. Я о чем думал, даже когда мы были в большинстве и когда проигрывали, и когда сравняли? У меня в голове крутилось, хотя я понимаю важность для нас в этой ситуации набранных очков. Но я изначально до игры и по ходу всей игры думал: «Пусть эта команда у тебя станет более целостной». Потому что то, что происходило, не то, что болельщикам и руководителям, даже моим глазам было тяжело это видеть.

- То есть об этом были больше мысли, чем о каком-то счете?

- Если ты поймаешь структуру, команду, то в любом случае ты наберешь очки. Даже если не в этом матче, то в другом. Потому что без структуры невозможно играть. У нас ее не было в тех играх. Я имею в виду, вижу, что в каких-то отрезках она у нас начинает появляться. Конечно, еще добытые три очка дадут нам больше позитива. Самое главное - я как главный тренер имею понимание, что я делаю, какие пути и выходы из этого. Но за моей спиной целая команда и обслуживающего персонала, и футболистов, их человек сто, если собрать. Каждый мне в голову залезть не может, что я хочу. Им просто нужен результат, чтобы они верили в то, что я делаю. Если этого результата не будет, они не будут верить. Поэтому в этом плане, конечно, существенный такой скачок. Я ребятам сказал: вера должна быть в то, что ты делаешь.

- Бериша стал лучшим игроком матча и, стоя здесь с призом, буквально со слезами на глазах говорил, что это были сложные недели, что он не понимал, почему к нему так относятся. Даже употребил слово «конфликт». Как бы вы его слова прокомментировали?

- Конфликт с кем?

- С кем-то внутри команды. Как будто намекая на тренера.

- Конфликтов нету, есть некоторые вещи, недопонимание. Я футболистам до игры говорил: «Парни, вам не должны нравиться мои решения. Я же решения выношу не из-за того, чтобы вам понравиться. Я их выношу для того, чтобы мы достигли какого-то результата». Если они тебе не нравятся, окей, это даже хорошо. Но со мной не надо по этому поводу разговаривать. Со мной надо действовать и показывать, что ты можешь на поле и в тренировочном процессе. Конфликт, как вы его назвали, тогда самоустранится.

- Сегодняшнее выступление Бериши значит, что он игрок стартового состава? На что он сам намекал.

- Конечно, стартового. У нас есть определенная обойма людей, они стартовые. Но старт может быть и с началом свистка, но также выйти и на 20 минут и перевернуть игру, принести результат. Что важнее? Конечно, результат важен. Поэтому мы всегда будем из этого исходить в планировании своей игры, что мы хотим сделать и на каком этапе, отрезке времени, тот или иной футболист должен появиться.