Корнеев: То, что сделал Дивеев в матче с «Ахматом» - глупость

Экс-игрок сборной России Игорь Корнеев подверг критике защитника ЦСКА Игоря Дивеева после матча 25-го тура РПЛ с «Ахматом».

Напомним, матч состоялся в субботу и завершился победой «Ахмата» со счётом 2:1. У «армейского» клуба гол забил форвард Фёдор Чалов, а у гостей отличились Мохамед Конате и Бернанд Бериша. Отметим, что у ЦСКА в этой встрече было два удаления – на 19-й минуте красную карточку получил Виллиан Роша, а в концовке игры был удалён защитник Дивеев.

- То, что сделал Дивеев - глупость. Зачем пытаться достать ногой голову соперника. К Торопу вопросов вообще нет, он идеально отыграл, - передаёт слова Корнеева «Матч ТВ».

Коллектив Владимира Федотова имеет в своей копилке 37 баллов и занимает пятое место в таблице чемпионата. В следующем матче «армейцы» на своём поле сыграют против «Спартака», игра пройдёт 25 апреля.