Садулаев: «После 1:7 собрались, вышли и выиграли этот матч»

Игрок «Ахмата» Лечи Садулаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.

- Что произошло неделю назад?

- Мы сами не понимаем. Вышли, быстрый мяч пропустили, чуть потерялись. Не знаю, что случилось там. Мы после этого посмотрели, собрались, вышли и выиграли этот матч.

- Возвращение к схеме с пятью защитниками, а у тебя роль нападающего, одного из двух. В чем была твоя задача, как сегодня с ней справлялся?

- Я вышел нападающим, в основном играл слева в полузащите. Обляков смещался туда, и мне пришлось идти за ним. Я в основном оборонялся.

- У тебя серия эпизодов была. Во время удара через себя кем вдохновлялся, чей удар за основу брал, Ибры или кого?

- Так получилось, мяч летит, я головой не мог бы достать.

- Бисиклетами вообще забивал в карьере?

- Нет. В академии только.

- Были еще другие шансы. В большинстве что обсуждали в команде? Что надо быть смелее, как-то подкорректировали, может быть, схему?

- Мы начали больше прессинговать, так получилось, что мы больше атаковали, через пас вышли, получилось.

- Был еще эпизод с ударом из штрафной.

- Я думал, что уже гол, но вратарь отлично сыграл.

- Ключевой эпизод с твоим участием - удаление Роши. Расскажи, как разбирали ЦСКА?

- Это по ситуации было. Я видел, что он хотел выброситься, и я быстро прокинул мяч, он наступил и чуть ногу не сломал.

- Насколько чувствительным был удар?

- Очень сильным.

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- Что думает человек после травмы крестов, когда на тебя так выбрасываются?

- Я уже не думал об этом и забыл давно, как будто не было.

- Такое ощущение, что ты не сбавил скорости.

- Нормально уже, восстановился, прошло, не чувствую.

- В целом как себя чувствует человек, которому в Казани 9 раз ударили по ногам, сегодня штуки три точно, еще и такой фол? Опасаешься ли ты, ведь ноги убирают порой?

- Уже привык, что в каждом матче бьют меня.