Садулаев: «После 1:7 собрались, вышли и выиграли этот матч»

Игрок «Ахмата» Лечи Садулаев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с ЦСКА.
- Что произошло неделю назад?
- Мы сами не понимаем. Вышли, быстрый мяч пропустили, чуть потерялись. Не знаю, что случилось там. Мы после этого посмотрели, собрались, вышли и выиграли этот матч.
- Возвращение к схеме с пятью защитниками, а у тебя роль нападающего, одного из двух. В чем была твоя задача, как сегодня с ней справлялся?
- Я вышел нападающим, в основном играл слева в полузащите. Обляков смещался туда, и мне пришлось идти за ним. Я в основном оборонялся.
- У тебя серия эпизодов была. Во время удара через себя кем вдохновлялся, чей удар за основу брал, Ибры или кого?
- Так получилось, мяч летит, я головой не мог бы достать.
- Бисиклетами вообще забивал в карьере?
- Нет. В академии только.
- Были еще другие шансы. В большинстве что обсуждали в команде? Что надо быть смелее, как-то подкорректировали, может быть, схему?
- Мы начали больше прессинговать, так получилось, что мы больше атаковали, через пас вышли, получилось.
- Был еще эпизод с ударом из штрафной.
- Я думал, что уже гол, но вратарь отлично сыграл.
- Ключевой эпизод с твоим участием - удаление Роши. Расскажи, как разбирали ЦСКА?
- Это по ситуации было. Я видел, что он хотел выброситься, и я быстро прокинул мяч, он наступил и чуть ногу не сломал.
- Насколько чувствительным был удар?
- Очень сильным.
- Что думает человек после травмы крестов, когда на тебя так выбрасываются?
- Я уже не думал об этом и забыл давно, как будто не было.
- Такое ощущение, что ты не сбавил скорости.
- Нормально уже, восстановился, прошло, не чувствую.
- В целом как себя чувствует человек, которому в Казани 9 раз ударили по ногам, сегодня штуки три точно, еще и такой фол? Опасаешься ли ты, ведь ноги убирают порой?
- Уже привык, что в каждом матче бьют меня.
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