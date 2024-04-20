Бериша признан лучшим игроком матча ЦСКА — «Ахмат»

Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша признан лучшим игроком матча 25‑го тура чемпионата России против ЦСКА.

Данная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Бериша забил победный гол на 87-й минуте и отметился голевой передачей.

Также в составе грозненцев отличился Конате Мохамед II. Что касается московского клуба, то у них забил Фёдор Чалов.

После этой игры «Ахмат» располагаются на 14-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Коллектив заработал 23 балла. ЦСКА находится на пятой строчке, имея в своём активе 37 очков.